Dl Semplificazioni, Paita: "Corposo pacchetto per viabilità ligure"

La Spezia - "Usciamo dalla riunione di maggioranza sulle opere da inserire nel Dl Semplificazioni 2 molto soddisfatti: le opere previste faranno compiere al sistema infrastrutturale italiano un nuovo, importante passo in avanti''. Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera. ''Grazie all'impegno di Teresa Bellanova di Italia Viva - continua- e

al lavoro svolto con il ministro Giovannini, con il dl Semplificazioni 2 verranno realizzate 40 nuove opere infrastrutturali per un valore complessivo di 13 miliardi: 18 opere stradali, 15 ferroviarie, 2 di trasporto rapido di massa e 5 caserme. La prima da citare è la tratta della Tav Bussoleno-Avigliana-Orbassano-Orbassano scalo, di grande importanza anche simbolica perché, con l'inserimento di questo segmento italiano della ferrovia, si chiudono una volta per tutte le polemiche rispetto agli ipotetici tentennamenti del governo".



"Viene poi inserito - aggiunge - un corposissimo pacchetto volto ad affrontare i problemi di viabilità che affliggono la Liguria, con lo sblocco dell'Aurelia bis, che rappresenterà anche un'alternativa indispensabile rispetto alla travagliata autostrada; lo sblocco della Variante Aurelia a Imperia, presso lo hub portuale di Savona, presso Albissola, presso lo hub portuale di Spezia (tutti i lotti); il rifacimento della galleria di Sant'Anna Sestri Levante- Chiavari".