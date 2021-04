Dl Proroghe, Rixi: "Controlli radiometrici import, rinvio revisione al 30 settembre"

La Spezia - “Con l’impegno della Lega e del ministro Giorgetti, il governo col Dl Proroghe rinvia al 30 settembre 2021 la revisione dell’elenco dei prodotti metallici importati a cui applicare il controllo radiometrico in fase di sbarco nei porti e negli aeroporti italiani. Una misura urgente che evita la paralisi dell’attività di sdoganamento negli scali. I controlli radiometrici devono esserci per tutelare la salute di lavoratori e dei cittadini, ma senza massacrare l’economia italiana già fragile e precaria”. Lo dice in una nota il deputato Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale delle Infrastrutture.