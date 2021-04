Dl Covid, Gagliardi: "Ok a nostro odg per protocolli su eventi e wedding"

La Spezia - "Grazie all'iniziativa di Cambiamo!, il governo si è impegnato ad emanare protocolli di sicurezza per il settore eventi e wedding, in modo da permettere agli operatori del comparto di riaprire le attività, in totale sicurezza, non appena il quadro epidemiologico lo renderà possibile". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi a proposito dell'approvazione di un odg al dl Covid. "Per il settore eventi e il comparto wedding non sono state ancora previste regole di sicurezza che consentano di programmare le riaperture. Vigileremo, perciò, affinché questa lacuna venga colmata il prima possibile a tutela delle imprese e dei cittadini", conclude.