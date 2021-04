Digestore, Nobili (Iv): "Peracchini anti democratico, andremo dal prefetto"

La Spezia - "È un gesto che non ha precedenti ed è una vergogna per le centinaia di cittadini che da tempo chiedono risposte su un impianto di una portata fuori misura nel nostro territorio. Ci siamo battuti fino all' ultimo minuto ma non c'è stato niente da fare. Come sempre Peracchini scappa dalle sue responsabilità. Sì, sue e di tutto il centrodestra che questo impianto lo ha voluto fortemente e va avanti a testa bassa". Lo afferma la consigliera provinciale Dina Nobili in una nota diffusa a commento di quanto accaduto ieri in consiglio provinciale.



"Ma non ci arrendiamo. Noi andiamo avanti nella nostra battaglia - continua Nobili -. La nostra provincia ha già pagato troppo in termini ambientali e rivendichiamo con forza che in tutti questi anni abbiamo sostenuto comitati e associazioni in ogni ruolo istituzionale per dire no a un mega impianto che serve tutta la Regione penalizzando solo noi. Pretendiamo una discussione franca ma con questo presidente non è possibile. Del resto il Comune ha incassato i 400mila euro del ristoro ambientale mettendoli a bilancio. E con questo abbiamo detto tutto. Andremo dal prefetto e faremo ogni atto possibile per fermare una scelta scellerata che il territorio contesta da anni completamente inascoltato da questa giunta regionale che in Peracchini ha sempre certezza di trovare sponda. Peracchini come sempre antidemocratico". E la consigliera di Italia viva ne ha avuto anche per il settore tecnico della Provincia, accusandolo ieri di aver interpretato il ruolo in modo più politico che tecnico.