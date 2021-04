Daniele Squatrito entra in Forza Italia, si occuperà di eventi e spettacoli

La Spezia - Forza Italia La Spezia allarga la sua squadra con l'ingresso di Daniele Squatrito, nominato responsabile del dipartimento “Spettacolo ed eventi”. È di oggi la nomina da parte del commissario provinciale Nanni Grazzini. Classe 1964, general manager con esperienza trentennale, in locali di alto livello come Bussola e Capannina di Franceschi. “Sono molto felice - dice Squatrito - di poter entrare a far parte di questa squadra, guidata dall’amico Nanni, professionista serio e competente, che ringrazio per la fiducia. Per me è un onore poter dare un mio contributo, Forza Italia rappresenta il partito con più razionalità nelle proposte e con più sensibilità politica”.

“Stiamo diventando una squadra forte, competente, radicata nel territorio, costituita da professionisti seri - dice Grazzini- Daniele è un amico, fin dai tempi della scuola, con il quale ho ricordi indelebili, come quando, insieme, abbiamo organizzato il concerto dei Pooh a Sarzana nell’ormai lontano 1992. Ha, senza dubbio, spiccate capacità organizzative, comprovata esperienza nel campo dello spettacolo e dell'organizzazione eventi. Sono sicuro che svolgerà l’incarico con serietà e passione”. Nanni Grazzini, commissario provinciale Forza Italia La Spezia