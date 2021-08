Dalla politica: "Una soluzione per gli Oss"

La Spezia - Una soluzione per gli Oss Coopservice che non hanno passato le selezioni concorsuali. Numerose le richieste in questo senso che arrivano dalla politica. “Quello che è accaduta alle lavoratrici ed ai lavoratori OSS di Coopservice – scrive in una nota Marco Raffaelli, capogruppo Pd in consiglio comunale - è il brutto scenario che mai avremmo sperato si concretizzasse, ma che per mesi abbiamo valutato come probabile e che, pertanto, ci ha spinto, come opposizioni, a lottare e presentare richieste precise in questi ultimi anni. Prima quella che aveva per oggetto l’istituzione dell’azienda regionale in house, verso la quale Amministrazione comunale e regionale credo non abbiano mai voluto veramente concentrarsi, sopratutto dopo la della Corte Costituzionale di alcuni mesi fa, ove tale possibilità si rendeva veramente possibile, in alternativa al concorso pubblico. Preso atto dell’ostinazione di Peracchini e Toti sulla strada del concorso pubblico, non siamo stati inermi ed abbiamo chiesto delle correzioni alle regole del bando, che tenessero in considerazione, nell’attribuzione dei punteggi, dell’esperienza dei 158 OSS che hanno assistito i malati nelle strutture sanitarie del nostro territorio, per lunghissimo tempo. Anche in questo caso non se n’è cavato un ragno dal buco. Infine personalmente, già mesi fa, richiesi la convocazione, in Comune, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, in modo da audirli prima della fissazione delle date del concorso, per capire così se, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, potevano esserci alternative, ed evitare in tutti i modi il terribile finale che, ahimè, si è concretizzato. È stato possibile farne solo una, con ASL5, molto veloce. Regione e Amministrazione Comunale sono sparite. Ma non sono sparite ai nostri occhi, sono sparite agli occhi dei 158 OSS, ed ora si devono assumere la responsabilità di costruire una soluzione per queste 100 persone - sperando che il numero non aumenti -, evitando così una bomba sociale. Vengano innanzitutto in commissione il più presto possibile, a spiegare come intendono agire. E alla svelta, visto che li attendiamo da mesi e già oggi decine di persone sanno con certezza che hanno perso il posto di lavoro”.



“Toti – così le consigliere di Italia Viva Dina Nobili e Federica Pecunia - trovi una soluzione per gli operatori di Coopservice. La pubblicazione della graduatoria del concorso per Oss in Asl5 oggi è solo la conferma di quanto abbiamo denunciato in tutte le sedi istituzionali per anni. L' affidamento esterno dei servizi degli operatori socio sanitari di Coopservice, voluta dal centro destra durante il mandato Biasotti, era nota da tempo alla giunta Toti. Per tre anni grazie al lavoro dei consiglieri Michelucci e Battistini la Regione era stata fermata sul proponimento di un concorso pubblico per Oss che sapevamo avrebbe provocato tutto quello che oggi sta accadendo. Abbiamo dichiarato alcuni mesi fa che firmare e votare un documento in consiglio regionale che dava il via libera al concorso è stato un errore determinante, che ha messo la parola fine e vanificato gli sforzi fatti fino ad allora per tentare ogni strada possibile per la stabilizzazione dei 158 lavoratori. L'unica cosa che a quel punto era possibile fare era avere un concorso senza preselezione, cosa che come Italia Viva abbiamo ottenuto mandando una delegazione di lavoratori dalla sottosegretario Zampa. Sapevamo bene che non sarebbe stato sufficiente per questo per mesi abbiamo prospettato soluzioni alla Regione dalla Società In House all'indizione di un nuovo bando di gara. Era del tutto evidente che aperte procedure concorsuali tutto il resto non avrebbe avuto più alcun valore. Ora va trovata al più presto una soluzione per ricollocare i lavori esclusi da quella graduatoria e chi ha avuto responsabilità in questa vicenda deve ora assumersi l'onere di convocare al più presto un tavolo con istituzioni e forze sindacali per dare risposte al lavoratori e certezze sul loro futuro”.



“Purtroppo – afferma Paolo Putrino per il Coordinamento provinciale di Articolo uno - la vicenda dei 158 Oss si avvia verso una conclusione ingiusta. Nonostante le battaglie fatte in sede locale, regionale e nazionale, su cui anche noi come ArticoloUno ci siamo impegnati, scontrandoci però con una regione ignavia e inconcludente e con i silenzi di un sindaco che se ne è lavato le mani come è nel suo stile, per molti non ci sarà la giusta soluzione. La soluzione c'era ma la Regione, unica responsabile della gestione del problema, non ha voluto percorrerla fino in fondo anzi ha fatto in modo di farsi dare un mezzo no preventivo dalla corte dei Conti. I fatti hanno poi invece dimostrato che quella soluzione sarebbe stata percorribile. Lo avevano già fatto anche altre regioni. Lo ha fatto anche la Regione Liguria in altri campi, costruendo società in House come si era fatto anche nel comune di Spezia con l'Azienda Spezia risorse. Sarebbe stato l'unico modo per poter assumere, ad esaurimento, quelli che già lavoravano mettendo a concorso gli altri posti disponibili che, tra l'altro, sono molti, visto che a Spezia abbiamo oltre il 20% di personale in meno rispetto ad Imperia che ha solo 3000 abitanti più di noi. Questo squilibrio, tanto più di fronte ad episodi come questi diventa sempre più inaccettabile e inspiegabile. Hanno fatto bene i Consiglieri Regionali spezzini del PD/Articolo uno, Lista Sansa e M.5 Stelle, e in Comune il consigliere Melley, a porre il problema di trovare un percorso di salvaguardia lavorativa per chi è rimasto fuori dal concorso, credo che anche il Sindacato si stia giustamente attivando. Oltre 100 lavoratori che, dovendosi scontrare con i neodiplomati, che chiaramente in fase concorsuale possono sembrare migliori, sono rimasti fuori. Ciò anche se loro avevano molta più esperienza sul campo, ed anche se hanno dato tanto anche nella difficile fase del covid all'azienda sanitaria ma non ne sono stati assolutamente ripagati come sarebbe stato necessario. Poi, come qualcuno ha già detto, si buttano 1,5 milioni per celebrare i blue jeans , altri per regalare focaccia al convegno di Comunione e Liberazione mentre lo stesso budget di Toti viene portato a oltre 800.000 euro l'anno. Soldi che servono e serviranno solo per fare propaganda alle cose non fatte non certo per dare soluzioni vere ai problemi come questi che lo meritavano. Questa purtroppo è la situazione in cui il dramma degli oltre 100 OSS che hanno perso il lavoro si scontra con una gestione fatta da incapaci non solo sul tema sanitario, come è stato detto, ma anche con un sindaco prono e silente nei confronti della Regione. Non solo su questo tema il peggior sindaco della storia spezzina che fa il paio con il sempre sorridente presidente Toti che anche su questa vicenda ingiusta ha purtroppo confermato, ma sorridendo, la sua incapacità. Ma secondo lui va sempre 'tutto bene', per lui ma non per i liguri”.



