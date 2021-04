Crollo palazzina Vezzano, Luvisotti: "Si faccia piena luce sul caso, chi ha sbagliato dovrà pagare"

La Spezia - Il crollo della palazzina nel centro storico di Vezzano Ligure avvenuto pochi giorni fa non può lasciarci indifferenti.



Come forza di maggioranza il circolo locale di Rifondazione Comunista chiede che si faccia al più presto chiarezza sull'accaduto, accertando ogni eventuale responsabilità, senza "sparar sul mucchio", come è abituato ma fare qualcuno. Sosteniamo pertanto la giunta comunale e gli enti preposti a lavorare al meglio per scoprire la verità sui fatti.



I responsabili del disastro, una volta accertati, dovranno rendere conto all'ente comunale e alla cittadinanza tutta, che solo per una fortunata casualità non ha registrato vittime.



Gino Luvisotti,



circolo "XXV Aprile - Aldo Lombardi" Rifondazione Comunista Vezzano Ligure