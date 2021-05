Costa: “Ok dal Ministero all’istituzione del Ciga che dovrà esprimersi anche sul Felettino"

La Spezia - “Alcuni minuti fa, il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il decreto di Istituzione del CIGA (Comitato Istituzionale di Gestione e attuazione dell’Accordo), per il cui insediamento mi sono fortemente battuto. Questo provvedimento permetterà di accelerare e completare la valutazione dei progetti, come l’Ospedale Felettino della Spezia. Il Comitato si dovrà esprimere sullo stato di attuazione degli interventi nell'ambito degli Accordi di Programma, sottoscritti dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni, sulle proposte di varianti in corso d’opera e adotterà soluzioni a problematiche relative a opere non completate e sospese o non utilizzate. L’organo sarà composto da tre rappresentanti del Governo e tre membri in rappresentanza delle Regioni. Un segnale decisivo per tutte le realtà territoriali che attendono la realizzazione di importanti opere pubbliche nel settore sanitario". E' quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia, Andrea Costa.