Costa: "Con aumento vaccinati protocolli aperture più flessibili"

La Spezia - “Dobbiamo ringraziare le associazioni di categoria perché in un momento complicato, con molte attività in ginocchio, hanno dimostrato grande senso di responsabilità aiutandoci a gestire possibili tensioni”. Così a CdS il sottosegretario alla salute Andrea Costa al termine degli incontri di questa mattina con i rappresentanti spezzini di Cna e Confcommercio.

“Ho percepito soddisfazione in merito al piano aperture del Governo Draghi – ha osservato – che ci ha finalmente tolto da un clima di incertezza dando date certe. La politica si è assunta delle responsabilità facendo delle scelte e ovviamente ora il Governo valuterà costantemente andamento della pandemia e piano vaccinale, ragionando così su altre aperture. Siamo convinti che il massimo sostegno che possiamo dare alle attività è quello di farle tornare a lavorare a pieno regime. Oggi non parliamo più di 'decreti ristori' ma di sostegni che danno prospettive e futuro”.



“Alle associaizoni – ha aggiunto Costa – ho dato anche piena disponibilità ad un confronto sui protocolli che regolamentano le aperture e che sono ormai sueperati anche a fronte di una platea di vaccinati sempre più ampia. È quindi importante renderli più flessibili. Ho registrato un pieno spirito di collaborazione anche per quanto riguarda il turismo che rappresenta un'occasione di ripresa e rilancio per il nostro territorio”.

“Sapevamo che il percorso intrapreso sul 'rischio calcolato' non avrebbe consentito passi indietro – ha concluso Costa – era motivato dalla convizione di poter fare sempre meglio e i dati ci stanno dando ragione. C'era scetticismo sulle 500mila dosi quotidiane ma a giugno, con l'arrivo di oltre 20 milioni di vaccini, arriveremo a quota 700mila”.