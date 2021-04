Consiglio comunale straordinario per la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

La Spezia - Domani, mercoledì 28 aprile alle 11 si svolgerà la prima seduta straordinaria del Consiglio comunale della Spezia dedicata alla Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. La seduta vedrà gli interventi del presidente del Consiglio comunale Giulio Guerri, del sindaco Pierluigi Peracchini e del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e la presentazione di alcuni lavori da parte degli studenti delle scuole spezzine, che anche in questa occasione sono state invitate a partecipare all'iniziativa.

La riunione si svolgerà in videoconferenza e sarà visibile in diretta sul sito istituzionale del Comune.