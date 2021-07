Congresso nazionale di +Europa, Laura Porcile eletta tra i 265 delegati

La Spezia - Sabato scorso alle 22 si è chiuso il secondo Congresso nazionale di +Europa che ha visto una grande partecipazione on line degli iscritti. La spezzina Laura Porcile, esponente locale di +Europa fin dalla sua costituzione e neo presidente dell’Associazione culturale La Città intelligente (LCi) è stata eletta fra i 265 delegati - 11 i liguri - nella Lista Scossa Liberale. Per Scossa Liberale +Europa non deve essere all’avanguardia solo nella difesa dei diritti civili e dell’europeismo, bensì anche nella capacità di proporre riforme coraggiose per rendere la Pubblica amministrazione più efficiente, il sistema educativo più competitivo, la giustizia più funzionante e, in generale, per facilitare l’imprenditoria e conseguentemente aumentare il tasso di occupazione.

Con un’attenzione particolare alle Pmi, all’ecologia e al merito. Per questo motivo, in questi mesi la lista ha coinvolto decine di persone competenti, iscritte e non, nella redazione di un programma per il futuro dell’Italia, del quale intendiamo farci promotori dentro e fuori il Partito con petizioni, eventi sul territorio e proposte di legge.

“Sono veramente orgogliosa del risultato raggiunto - afferma Laura Porcile - è il coronamento del mio impegno per una politica migliore a livello nazionale ed europeo. Continuerò con il solito impegno anche per la mia città ne La Città intelligente che sarà il contenitore per l’elaborazione di un progetto di una città migliore per una vita migliore”.