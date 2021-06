Conferenza Donne Pd: "L’ennesimo femminicidio. Non è più tollerabile"

La Spezia - "Ieri a Castelnuovo è stata brutalmente uccisa Alessandra Piga a cui l’ex compagno, da cui si stava separando, ha strappato la vita a coltellate.

L’ennesimo episodio di violenza di cui rimane vittima una donna in quanto tale, una donna di 25 anni che lascia un bambino piccolo, ma anche la tragica consapevolezza che nulla sta cambiando per poter arginare la subcultura patriarcale che in Italia ci costa un femminicidio ogni tre giorni.

Tutto ciò non è più tollerabile.

Malgrado esistano gli strumenti repressivi e di tutela necessari, da punto di vista normativo, ancora risultano insufficienti le azioni e le risorse investite sulla prevenzione e sul concreto rispetto della parità di genere.

La politica ha il dovere di farsi carico di questo drammatico vuoto, utilizzando il dolore e l’indignazione come spinta.

Ci auguriamo che anche i media possano essere utilizzati per diffondere consapevolezza e per sottolineare la gravitá di questi fatti.

Come democratiche spezzine chiediamo un maggiore impegno delle istituzioni nel supportare le vittime di violenza, insieme all’attuazione di misure concrete per la prevenzione dei femminicidi e più in generale delle violenze di genere.

Questa mattanza può e deve finire."





Conferenza Donne PD La Spezia