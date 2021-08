Comunali, si vota domenica fino alle 23 e lunedì fino alle 15

La Spezia - Ieri il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha firmato il decreto che indice le elezioni comunali, come anticipato in settimana, per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Sono interessati all’elezione diretta del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Zignago.

"Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15", si legge nella nota diramata dalla Prefettura.

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale della Prefettura alla voce Elezioni Amministrative 3-4 Ottobre 2021 Circolari e Notizie.