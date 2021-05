Circolo aperto, il Pd riparte dalle frazioni: "Aperto a tutti i cittadini"

La Spezia - Da sabato 15 maggio la sede del Circolo PD Cadimare-Campiglia-Marola di Vicolo Agostino Falconi 59 (Marola), dalle 9.30 alle 12 sarà aperto alla cittadinanza tutti i sabato mattina per discutere dei problemi del territorio, per accogliere suggerimenti, consigli e proposte, al fine di costruire insieme un percorso condiviso. "Sicuri che la partecipazione attiva della popolazione alle scelte politiche sia in elemento cardine della vita democratica di ogni territorio e che il coinvolgimento della cittadinanza sia una ricchezza e un valore aggiunto al fine di fare scelte rispondenti ai bisogni delle persone, il nostro Circolo invita le cittadine e i cittadini di Cadimare-Campiglia-Marola a venirci a trovare sabato al Circolo".