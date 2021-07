Circolo Pd Cadimare-Campiglia-Marola: "Porta-a-porta poco organizzato e discontinuo"

La Spezia - Il Circolo del Partito Democratico di Cadimare-Campiglia-Marola, su segnalazioni raccolte da cittadine e cittadini del territorio, segnala che la raccolta porta-a-porta dei rifiuti, negli ultimi giorni, avviene in maniera poco organizzata e discontinua, lasciando i rifiuti stessi a giacere nelle vie dei borghi e delle frazioni per periodi troppo lunghi. "Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di intervenire affinché sia riportata la situazione a normalità per i cittadini, per il decoro dei borghi, per la condizione igienica e per la presentabilità del nostro territorio ai sempre più numerosi turisti e visitatori che soggiornano nelle strutture ricettive del ponente".