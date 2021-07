Chiusura Via Campiglia, l'interpellanza di Lombardi

La Spezia - Viabilità da e per Campiglia al centro dell'interpellanza presentata dal consigliere comunale spezzino Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia Bene Comune. "Alcuni cittadini - scrive Lombardi - mi hanno segnalato, preoccupati dalle conseguenze relative, di aver appreso che il Comune della Spezia aveva emesso l'ordinanza di divieto di transito sulla Via Campiglia dal 26.7.21 e sino al 20.8.21, dal lunedi al venerdi, con orario 8,30 – 12 e 13,30 -18, con soppressione di corse ATC per Campiglia, con i mezzi pubblici limitati alla localita' Acquasanta; i cittadini del ponente spezzino denunciano che la chiusura di tale strada - l'unica che collega la località di Campiglia alla città - è stata annunciata con poco preavviso e tale ordinanza crea nocumento a chi deve spostarsi per lavoro, per emergenze sanitarie o di prima necessità; esiste un percorso alternativo, da e per Campiglia, ma inspiegabilmente non risulterebbero attivate le relative procedure; mentre i cittadini residenti a Campiglia, ritengono che nel periodo dei lavori, questa viabilità alternativa sia l'unica che possa consentire il collegamento necessario, anche per ragioni di incolumità pubblica, per evitare l'interclusione assoluta del borgo e dei suoi abitanti".



Lombardi, ricordato altresì che Campiglia "oltre ad essere abitata da numerosi cittadini spezzini, è meta di molti turisti, anche in considerazione della presenza di apprezzati locali pubblici, presenti in loco, molto frequentati nella stagione estiva", interpella infine il sindaco e l'assessore competente "al fine di risolvere tali problematicità, ravvisandone il carattere di urgenza, per i motivi suesposti, ed invita l'Assessore competente ad un incontro con una delegazione di cittadini rappresentativi della località".