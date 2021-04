Cent'anni di Pci, la Fondazione Amendola riavvolge il nastro

La Spezia - Un secolo fa a Livorno nasceva il Partito Comunista italiano dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati. Una storia importante, fondamentale e che continua tutt’oggi a far discutere, di cui molti sono i tratti distintivi che ancora ai nostri giorni influenza il dibattito pubblico. Dal suo insediamento, alla capacità di esprimere valori e ideali in cui dirigenti e iscritti creavano una comunione d’intenti, al rapporto con la cultura e gli intellettuali, il Pci si è sempre costituito per la sua estrema forza in merito alla rappresentanza di massa, nella creazione di un partito che non solo era formato da dirigenti e amministratori, ma che esprimeva la forza e la volontà di un progetto comune con iscritti e militanti.



Anche alla Spezia il Pci ha segnato la vita di molte generazioni, verrà ricordati il percorso e le svolte locali il giorno 17 aprile alle 18, insieme a Andrea Orlando, Presidente consiglio di indirizzo Fondazione G. Amendola; Giorgio Pagano, già segretario Federazione Provinciale Pci La Spezia e sindaco; Sandro Bertagna, già segretario Federtazione Provinciale Pci; Moreno Veschi, già dirigente della Segreteria Provinciale Pci. Modera: Emanuela, Cavallo, giornalista;

Introduce: Irene Cecchini, Consiglio scientifico Fondazione G. Amendola.