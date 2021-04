Caso Egitto, Rifondazione: "Pucciarelli è al governo e deve rispondere"

La nota di Via Lunigiana: "L'Italia non può commerciare armi con paesi che non rispettano i diritti più elementari".

La Spezia - "La replica della Lega a Rifondazione sul caso del militare egiziano fuggito da Spezia dopo l'accusa di violenza sessuale è a dir poco ridicola. La classica toppa peggiore del buco. Con abile mossa da campionessa di slalom la sottosegretaria alla Difesa, tramite la sua portavoce, fa demandare la bollente pratica ad un altro ministero, quello degli Esteri. Davvero un bel modo di assumersi le responsabilità di governo che ovviamente tace, ministro Guerini, targato Pd, compreso". Così la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista La Spezia controreplica sul caso del momento: "Noi intendiamo tranquillizzare la stessa senatrice: la federazione provinciale Prc non ha "un'ossessione" nei suoi confronti. E' lei che rappresenta la Lega, il governo Draghi e pure la cittadinanza spezzina, essendo stata eletta nella nostra circoscrizione. E' lei che deve rendere conto alla popolazione italiana (e soprattutto alla ragazza spezzina oltraggiata dal tentativo di stupro) di quanto accaduto nei giorni scorsi nella nostra città".



"Aggiungiamo che l'ennesima figuraccia internazionale con un paese a dir poco discusso come l'Egitto fa il paio con quanto candidamente espresso dallo stesso Draghi nei confronti della Turchia, altro stato con un regime autoritario con cui l'Italia cui fa affari - attacca ancora Via Lunigiana nella nota inviata alle redazioni -. Eppure, come ribadito da Amnesty International e Rete Pace e disarmo, tutto questo è contrario alle norme internazionali sul commercio di armi. Un commercio che come partito abbiamo più volte denunciato: Spezia è infatti tristemente nota come una delle "capitali" internazionali delle armi da guerra e ospita da anni, all'interno dell'arsenale militare SeaFuture, una lugubre fiera dell'orrore a cui vengono invitate con i massimi onori tutte le Marine Militari del mondo, comprese e soprattutto quelle del mondo arabo protagoniste di vari scenari di guerre e conflitti. Si pensa di perpetrare anche quest’anno, questi inviti? Sarebbe ora di cominciare una seria discussione generale sull'argomento, invece di nascondersi dietro all'ipocrisia e alle logiche del peggiore capitalismo".