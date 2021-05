Caso Capurro, Medusei: “La Farnesina si attivi per riportare in Italia la salma del comandante”

La Spezia - “Da più di un mese la salma del comandante Angelo Andrea Capurro è ancora all’interno di una cella frigorifera della nave mercantile Ital Libera, a quanto si apprende ormeggiata al largo del porto di Jakarta. Il Ministero degli Esteri si attivi affinché la salma venga riportata in Italia al più presto e venga restituita dignità a Capurro e alla sua famiglia".



Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Sono ancora troppi i punti oscuri della vicenda, a partire dalle cause del decesso del Comandante Capurro, spezzino di adozione, che sarebbe mancato a causa di una crisi respiratoria. Mi auguro che l’inchiesta giudiziaria possa procedere spedita per dare alla famiglia le certezze di cui ha bisogno in questo momento di dolore. Intanto, il primo dovere delle Istituzioni è quello di riportare in Italia nel più breve tempo possibile la salma di un nostro concittadino, per rispetto nei confronti della famiglia e del mondo dei lavoratori marittimi”.