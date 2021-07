Caratozzolo: "Sicurezza, degrado e malamovida: dopo quattro anni la colpa non è di chi c'era prima"

La Spezia - "Anche l'altra sera nell’ultimo consiglio comunale, prima della pausa estiva è andato in scena un nuovo episodio dello psicodramma : “Vorrei… non posso, ma la colpa non è mia”.

Tema la pubblica sicurezza, la malamovida e il degrado.

Un tema che dovrebbe essere molto attenzionato e caro specie a quelle forze politiche che lo hanno cavalcato in passato per spiegare agli spezzini come sarebbero cambiate le cose con loro al governo.

Eppure di fronte a una mozione che denuncia semplicemente tutte le magagne del centro storico nelle serate di malamovida così come, in molti quartieri della periferia.

La recrudescenza di risse spesso per futili motivi, altre per regolamento di conti circa il controllo del territorio, l’aumento degli spacciatori, il degrado dovuto alla maleducazione diffusa sia nell’uso di biciclette e ora anche monopattini che persino nelle modalità e dei luoghi utilizzati per l’espletamento dei bisogni corporali, il fracasso insopportabile anche nelle ore notturne, l’uso inappropriato da parte di gruppi di individui di molte zone verdi come i giardini pubblici e le sue strutture, delle fontane cittadine , del modo assolutamente disordinato con cui molti titolari di minimarket e altri negozi etnici gestiscono l’attività, occupando porzioni di marciapiedi con suppellettili ingombranti, cassette vuote da smaltire, sedie sulle quale fare salotto con i loro amici cagionando difficoltà al transito dei passanti, disabili in primis.

Nel documento bocciato 18 a 1 si proponeva semplicemente un diverso e più attento orario nel servizio di vigilanza notturna, specie nelle serate di malamovida.

Una maggiore sensibilizzazione dello Stato attraverso le figure del Questore e del Prefetto mettendoli come amministrazione di fronte a una richiesta precisa. L’impiego specie nelle serate più critiche di un numero decisamente maggiore di forze preposte al controllo e alla sicurezza, se è il caso facendo ricorso anche al cosiddetto progetto Strade sicure (già impiegato in altre città).

Questo per garantire maggiore efficacia anche alla azione di quegli agenti ad oggi in servizio a cui va tutta la nostra riconoscenza visto che si trovano spesso a fronteggiare in otto o dieci centinaia e centinaia di persone spesso tutt'altro che tranquille.

Inutile peraltro fare ordinanze se poi non si hanno le forze per farle rispettare.

Da notare anche come alcune di queste ordinanze siano più che discutibili perché penalizzano fortemente gli esercenti, già duramente colpiti dagli effetti della pandemia e che non possono essere considerati responsabili anche di ciò che accade fuori dai loro negozi oltre a penalizzare coloro che usufruiscono in certe serate di tali esercizi per passare tranquillamente una serata in città e che nulla hanno a che vedere di certo con la malamovida e i suoi danni notturni.

A tale proposito si invitava l'amministrazione a studiare un progetto (questa volta serio) per l’utilizzo anche di altre aree della città ove far defluire da una certa ora in poi i più giovani che in genere sono i più rumorosi e hanno esigenze anche musicali che più facilmente risultano incompatibili con chi in certi vicoli del centro ha una abitazione.

Zone al momento non utilizzate come parte del lungomare potrebbero invece diventare anche economicamente appetibili aumentando le prospettive commerciali per molti imprenditori attuali o anche come specificato in mozione nuovi soggetti imprenditoriali giovani e disoccupati.

Insomma una mozione che era solo un elenco di tutte le magagne da anni denunciate da molti spezzini del centro e della periferia e più volte riprese dalla stampa…ma arricchita (cosa di cui oggi la politica è avara) anche di molte proposte per provare a risolverle.

In aula invece da parte di chi sostiene questa amministrazione si è evocato solo le inadempienze del passato (che appunto è passato) le inadempienze delle leggi e dello stato che però evidentemente non si vuole troppo infastidire proprio nelle figure che lo rappresentano sul territorio: Questore e Prefetto…

Si è evocato il solito "avercela con loro"… poverini che da quattro anni sono oggetto di critiche da parte mia e delle opposizioni.

La domanda sorge spontanea: ma vi siete accorti che state governando? Siete consci che tutte le cose che in campagna elettorale avete promesso, prendendo consensi, ora, anzi da quattro anni, dovreste metterle in pratica.

E' finita 18 a 1 ricordatevi bene questa votazione. Perché è l’uno che conta. Il 18 non fa più notizia".



Massimo Baldino Caratozzolo

(Forza Italia)