Caratozzolo: "Nuova pavimentazione in Via Veneto, sul cantiere è calato il silenzio"

La Spezia - "In seguito alle diverse segnalazioni giuntemi da residenti, commercianti e professionisti che lamentano i gravi disagi che i lavori affidati dal Comune ad un'impresa appaltatrice stanno recando in seguito allo stop che il cantiere ha avuto ormai da tempo, ho deciso di formulare un'interrogazione all'amministrazione per conoscere le cause che hanno generato questa situazione paradossale". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Massimo Baldino Caratozzolo, commentando quanto sta accadendo in Via Veneto, dove sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione.



"Dopo che il Comune e in particolare il sindaco Peracchini aveva dato con particolare enfasi comunicazione dell'inizio lavori, ora è piombato il silenzio quasi a fare concorrenza alla cappa di calore che avvolge la città. Spero che tutto venga risolto al più presto - prosegue il consigliere azzurro - e che ai disagi non si sommino danni economici così che i lavori diventino una beffa per chi doveva trovarne vantaggio".