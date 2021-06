Caratozzolo: "Messuri accusa Grazzini per avere 5 minuti di notorietà"

La Spezia - "Ho letto con simpatia le esternazioni di Paolo Messuri, capace di citazioni da liceale prese in

prestito dal noto sito Frasi Celebri.com

Il problema per lui è che le citazioni bisogna saperle contestualizzare se no, anche le più belle, finiscono per trasformarsi in banalità.

Messuri ha scoperto che, parlando di Grazzini e non delle cose fatte (quali?) da Peracchini, può avere 5 minuti di celebrità, che non trova nel suo ruolo di consigliere comunale attraverso interrogazioni, ordini del giorno o interpellanze.

Del resto accusando Grazzini di codardia, Messuri finisce, non solo per affermare il falso, ma anche per fare la mosca cocchiera di un consenso che, quello che a palazzo da tempo

chiamano “l’uomo delle promesse mancate”, ormai sta perdendo ovunque.

In realtà Grazzini ha dimostrato di essere l’opposto di un codardo sfidando, non un Messuri qualsiasi, che sul piano professionale gioca rispetto al “Nanni” in un campionato da dilettanti ma, al contrario, sfidando alla Spezia quel “potere arancione” che fa sì che Peracchini, politicamente parlando, sia un mantenuto.

Non dubiti Messuri, arriverà per Forza Italia e per il suo candidato a sindaco anche il momento dei contenuti.

Per ora ci accontentiamo, senza codardia, ad elencare una a una le promesse non mantenute Peracchini.

Lo abbiamo già fatto, l’elenco è lungo, e voce per voce si smarcano con il nulla di fatto.

Detto questo non ho mai visto Paolo Messuri Cuor di Leone scagliarsi contro uno solo dei poteri che in questa città agiscono, se mai solo ubbidire".



Massimo Baldino (Forza Italia)