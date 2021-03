Caratozzolo: "L'ampliamento di Saliceti va fermato. Concordo con Ponzanelli"

La Spezia - Biodigestore: Finalmente sento dire qualcosa di sensato.

Sono perfettamente allineato e solidale con quanto affermato dal vicepresidente della provincia Ponzanelli e noto come ancora una volta, visto la stizzita reazione del sindaco Peracchini e della sua maggioranza, quando l’argomento approdò per mia iniziativa in Consiglio comunale, abbiamo la dimostrazione di quanto la stessa sia ormai lontana anni luce dalle reali istanze del territorio, contrariamente a certe forze estromesse di fatto dalla stessa come lo fu a suo tempo il sottoscritto!

L’ampliamento dei rifiuti di Saliceti va fermato.

La politica non può farsi paravento dietro ai tecnici e ai loro pareri ma deve in questo senso pronunciarsi in modo chiaro.

Lo devono fare le forze di maggioranza che governano la provincia e in modo altrettanto univoco si devono esprimere anche tutte le forze di opposizione, perché anche in regione a mio avviso c’è qualcuno che continua a giocare contro comportandosi in modo ambiguo

Bravo dunque Ponzanelli a porre il tema attraverso il suo o.d.g. sperando che questo non incontri il solito clima riscontrato in Consiglio Comunale dove il Sindaco si permise di dire a chi contesta il biodigestore “Rivolgetevi al Tar” come se la politica fosse solo quella cosa che si fa in campagna elettorale quando si fanno promesse, si chiedono i voti per poi una volta al comando della cosa pubblica considerare tutti i cittadini solo dei rompiscatole.



Massimo Baldino Caratozzolo

(Gruppo Misto)