Caos nella Lega, Sciurpa aveva avvisato Rosson di non poter partecipare alla commissione

La Spezia - Senza commentare l'accaduto, Atc Mobilità e parcheggi risponde alle dichiarazioni del capogruppo della Lega in Consiglio provinciale riguardo alla mancata partecipazione del presidente Stefano Sciurpa alla commissione convocata per il pomeriggio di ieri (leggi qui). L'esponente del Carroccio aveva accusato Sciurpa di mancanza di rispetto, in una nota che CDS aveva contestualizzato all'interno della lotta intestina che si sta consumando all'interno della Lega spezzina.



L'impressione è quella di poter confermare quell'ipotesi, vista la documentazione fornita da Atc Mobilità e parcheggi.

Il primo atto è l'invito ricevuto dal presidente della società, arrivato via Pec alle 17.37 del giorno precedente la commissione, che si sarebbe svolta alle 16.

Riaperti gli uffici, l'indomani mattina, cioè ieri, Sciurpa alle 9.25 rispondeva: "Purtroppo impegni professionali pregressi non mi consentono di essere disponibile per la data ed ora di convocazione. Dal momento che, per quanto riguarda i giorni immediatamente successivi ho da tempo preso un periodo di ferie, al mio ritorno provvederò a comunicarLe possibili date per il detto incombente. Riservata ogni puntualizzazione in merito. Distinti saluti.

Ing. Stefano Sciurpa".

Il terzo documento ricevuto dalla redazione è la ricevuta di invio dell'email con cui Sciurpa comunicava a Rosson, presidente della commissione consiliare, l'impossibilità a partecipare.