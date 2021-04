Canoni demaniali, Gagliardi: "Bene impegno governo per esenzione pagamento canone per somministrazione alimenti e bevande"

La Spezia - “Sono soddisfatta che il governo abbia accolto un mio ordine del giorno con cui si impegna ad adoperarsi immediatamente a disporre, rispettando la normativa europea in materia di aiuti di Stato, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione delle aree demaniali utilizzate dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per lo svolgimento del proprio servizio all'esterno dei locali, compresi i tributi dovuti agli ampliamenti di suolo pubblico che verranno concessi per garantire il rispetto del distanziamento sociale”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Si tratta delle attività che hanno subito il maggior danno economico dall'emergenza sanitaria in corso ed è giusto sostenerle con ogni provvedimento possibile per far ripartire quanto prima l’economia del nostro Paese”, conclude.