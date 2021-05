Cambiamo! organizza un gazebo in Piazza Beverini

La Spezia - Domani, sabato 8 maggio, in centro alla Spezia in piazza Beverini, il partito Cambiamo! con Toti sarà presente con un gazebo. Sarà una giornata di ascolto e confronto con i cittadini e un'occasione per proseguire la campagna di adesioni.

All'appuntamento saranno presenti i coordinatori comunali del movimento Manuela Gagliardi, Erika Braida e Barbara Ratti e i coordinatori provinciali Loris Rigoli, Daniela Menini e Luca Ponzanelli, oltre ad amministratori e consiglieri comunali della provincia.