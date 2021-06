Cambiamo, costituito il coordinamento spezzino del partito. Il ruolo della componente giovanile

La Spezia - Cambiamo!, partito fondato due anni fa dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti, movimento moderato, liberale e riformista, continua il suo percorso di crescita. Dopo l’impegno assunto da Manuela Gagliardi, Erika Braida e Barbara Ratti, la forza politica guidata da Toti fa un ulteriore passo in avanti, strutturandosi per essere ancora più vicina ai cittadini e raccogliere le istanze del territorio. Entrano quindi a fare parte del coordinamento del partito, un direttivo di natura collegiale: Luca Piaggi, Marco Frascatore, Oscar Teja, Enzo Ceragioli, Andrea Biagi, Marco Tarabugi, Paolo Messuri, Davide Gagliardi, Marino Tomà, Mauro Conte, Damiano Laminetti, Benedetta Eguez, Massimiliano Sivori, Susanna Galeazzi, Fiorenza Galeazzi, Francesca Cerreti, Barbara Pettinati, Alberto Porfido, Luca Rezzaghi, Milena Rosa, Luca Bergonzoli, Noemi Graceffo e Rosa Cascone, che si occuperanno delle tematiche più importanti per la città quali attenzione ai quartieri, sanità, ambiente, lavoro, pubblica amministrazione.

Si tratta di cittadini, amministratori locali ed esponenti del mondo delle professioni in tutte le sue sfaccettature.

A questo gruppo si aggiunge la componente giovanile under 30, sulla quale il movimento fondato da Giovanni Toti ha sempre investito molto, composta da: Francesco Bernardini, Matilde Del Santo, Filippo Fenelli, Luca Spilamberti, Daniele Paita, Luca Moretti, Alessandra Maria Moretti, Sebastiano Donati, Gianmarco Righetti, Nicola Tempesta, Mattia Del Gatto, Giacomo Rippa, Pietro De Nobili, Carlo De Nobili, Filippo Zavaroni, Matteo Campigli, Lisa Ricci, Francesco Scognamiglio, Lorenzo Arfanotti, Luca Bonatti, Leonardo Saracino.

L'ingresso di queste persone nel direttivo del gruppo rappresenta bene quello che è sempre stato il tratto distintivo di Cambiamo!, ovvero l'apertura e l'inclusione nell'attività politica di chiunque sentisse di poter dare un contributo alla propria comunità. E continuerà a essere così, soprattutto adesso che si sta lavorando per raggiungere un obiettivo più grande: diventare punto di riferimento per tutti coloro che si sentono di appartenere a un centrodestra moderato, che sarà rappresentato da un nuovo contenitore politico, ovvero il nascente partito Coraggio Italia, su impulso del presidente Giovanni Toti e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Un primo passo di questo nuovo percorso è già stato compiuto, con la costituzione del gruppo parlamentare Coraggio Italia, nei giorni scorsi, alla Camera dei Deputati. Al Senato Coraggio Italia può contare su 7 parlamentari.

Da ora in avanti si lavorerà tutti insieme per far fare al partito un grande salto in avanti a livello nazionale: diventare la casa e il riferimento principale per cittadini e politici che non si sentono al momento rappresentati nel panorama politico italiano del centro destra moderato. Quel riferimento diventerà Coraggio Italia.