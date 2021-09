Cambiamo!: "Se solo Melley si informasse prima di aprire bocca..."

La Spezia - “Riguardo i lavori di riqualificazione di piazza del mercato il consigliere Melley ha così pochi argomenti, dovuti alla carenza di attenzione al tema, che non stupisce che la risposta puntuale dell’assessore Piaggi venga catalogata come fuffa. Quando non si conosce l'argomento e l'unico scopo che muove la critica è puntare il dito non si può che replicare così, in maniera fantasiosa e lacunosa, senza dati a sostegno della propria tesi.

Suggeriamo al collega Melley di studiare e di informarsi prima di scrivere comunicati stampa tanto per dire qualcosa. Questa amministrazione sta cambiando il volto della città e serve a posto che lui dica il contrario anche davanti all’evidenza, gli elettori sono molto più attenti di quanto lui creda”.



Gruppo consiliare Cambiamo