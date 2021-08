Battistini: "Toti ha sbagliato a non intraprendere un percorso diverso dal concorso ma ora si dedichi alla ricollocazione"

La Spezia - "Il consigliere Regionale Menini di Cambiamo! tenta di salvare la reputazione politica di un'area, quella che ormai da 6 anni governa la Regione, che in termini sanitari e occupazionali ha fallito. Non è affatto vero che l'unica strada possibile per internalizzare il servizio di logistica alberghiera era quello di indire un concorso pubblico per Oss. Toti ha scelto quella strada e oggi ci troviamo alle prese con una bomba sociale che sarà molto complessa disinnescare". Così Francesco Battistini, ex consigliere regionale che ai tempi della scorsa legislatura aveva seguito da vicino la vicenda: "Dei 158 Oss di Coopservice in servizio presso Asl5 solo in 39 sono stati ammessi alla seconda prova. Abbiamo, ad oggi, come minimo circa 120 nuovi disoccupati in provincia. Donne e uomini che per oltre 20 anni hanno prestato servizio negli ospedali spezzini e che da due anni lottano come leoni contro il Covid19 sono stati buttati via come stracci vecchi. E con loro le loro competenze ed esperienze. Un dramma per loro ma anche per la tenuta, va riconosciuto, del nostro sistema sanitario".



Continua Battistini: "Nell'assurda risposta di Menini ci sono solo verità parziali. È vero che le nuove assunzioni di una società in-house avrebbero dovuto essere svolte tramite concorso pubblico. Non è però vero, e l'esempio Puglia lo dimostra, che non si sarebbe potuto utilizzare, con la formula della clausola sociale, il personale precedentemente impiegato in un'appalto da una azienda esterna, in questo caso Coopservice, al quale la società in-house subentri.

Il Partito Democratico in Regione Liguria ha, dunque, tracciato ancora una volta un percorso serio, applicabile e che si sarebbe potuto seguire per portare all'assorbimento di tutti gli Oss spezzini. Detto ciò ora sarebbe il caso che Menini e il suo partito smettessero di perder tempo sia nel tentativo di lavarsi la coscienza sia nell'attaccare scompostamente gli avversari per dedicarsi invece a qualcosa di più utile: risolvere l'emergenza occupazionale che si è aperta perché queste lavoratrici e questi lavoratori devono essere tutti ricollocati! Altrimenti saranno guai seri per La Spezia e l'intera provincia e il silenzio indicativo del Sindaco Peracchini, per concludere, non fa altro che gettare ulteriore sgomento in questa pessima vicenda".