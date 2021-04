Basta coprifuoco, i meloniani organizzano una fiaccolata bynight

La Spezia - Questa sera, venerdì 30 Aprile a partire dalle 21.15 davanti alla sede della Prefettura della Spezia, Fratelli d’Italia farà una fiaccolata per dire basta al coprifuoco. La manifestazione simbolica è iniziativa presa a livello nazionale dal partito di Giorgia Meloni; in città è organizzata dal gruppo spezzino di Fratelli d’Italia in collaborazione con il coordinamento regionale. Il portavoce locale, Davide Parodi, presenta così l’iniziativa: “Consideriamo il coprifuoco mantenuto ancora oggi dall’attuale governo, una misura irragionevole che sta devastando la nostra economia e limitando la libertà dei cittadini. Per questo alla Spezia, a Genova e in tutta Italia manifesteremo pacificamente per affermare il nostro dissenso e dire no a questa ennesima sconsiderata prevaricazione dell’esecutivo a guida PD e 5Stelle”.