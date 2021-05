Banchi a rotelle, Cozzani: “Con metà delle risorse scuole avrebbero avuto banchi fissi necessari”

La Spezia - “Uno dei più grandi sprechi della gestione di Lucia Azzolina al ministero dell’Istruzione è stata l’introduzione dei cosiddetti banchi a rotelle negli istituti scolastici, che hanno sollevato numerosi dubbi sia per i costi che per l’utilizzo degli stessi. Nel nostro territorio il governo ha investito circa 110 mila euro: con la metà delle risorse avremmo potuto soddisfare l’intera domanda di banchi standard delle nostre scuole, invece ora ci ritroviamo con dei banchi a rotelle costosi, non adatti alle manovre di emergenza in caso di evacuazione e in gran parte inutilizzati”.



Lo afferma in una nota la vicecapogruppo della Lega in Consiglio comunale Lorella Cozzani, che aggiunge: “Nell’ultimo Consiglio comunale ho presentato un’interpellanza al vicesindaco e assessore all’istruzione Giulia Giorgi, che ci ha confermato come molti responsabili della sicurezza degli istituti scolastici abbiano espresso notevole perplessità per quel che riguarda il rispetto delle norme di emergenza in caso di calamità come terremoti o incendi. Se calcoliamo che ogni banco è costato circa 250 euro, quando un banco standard fisso ne costa soltanto 50, avremmo potuto dotare tutti gli istituti del nostro territorio dei banchi fissi di cui avevano necessità con la metà delle risorse pubbliche”.



“Alla Spezia per il primo ciclo d’istruzione 50 banchi a rotelle sono stati consegnati all’Isa 8, mentre i restanti 400 a varie scuole superiori – conclude Cozzani – Ma risulta che soltanto in pochi casi i “banchi a seduta innovativa” siano stati utilizzati all’interno delle aule didattiche in cui gli studenti fanno lezione. Un vero e proprio spreco di risorse pubbliche per il quale dobbiamo ringraziare l’ex ministro Azzolina e il precedente governo”.