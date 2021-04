Baldino: "Peracchini, intervento tardivo su aggressione a sfondo sessuale"

La Spezia - "Apprendo che il Sindaco della Spezia esprime solidarietà alla nostra concittadina vittima di un'aggressione a sfondo sessuale e che, presa carta e penna, ha deciso di scrivere al Ministro degli Esteri Di Maio per rappresentargli quanto avvenuto a quanto pare per causa di un militare imbarcato, egiziano, presente alla Spezia per la consegna di una nave di Fincantieri". Lo afferma in una nota Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere comunale del gruppo misto.

"Mi permetto a questo punto - prosegue - di rappresentare il tardivo intervento di Peracchini visto che il militare alloggiava proprio nell'hotel a due passi dal comune, che la notizia dell'eventuale reato era pubblica da giorni e che il suo intervento è tardivo sia in termini di solidarietà alla vittima sia per impedire, facendo opportuni passi con il comando della nave, con Fincantieri, con le autorità di pubblica sicurezza ed infine con l'ambasciata egiziana, per tutelare la nostra concittadina. Immagino lui e lo staff: facciamo 'presto che è tardi'".