Avantinsieme: "Operatori sanitari non vaccinati, serve una ferma presa di posizione da parte di Asl 5"

La Spezia - "Apprendiamo che 200 operatori sanitari residenti in Asl 5 e richiamati per sottoporsi alla prima vaccinazione non si sono presentati a compiere questo gesto di consapevolezza professionale e di solidarietà umana, anzi una decina ha apertamente dichiarato di rifiutare in toto il vaccino".

Così interviene nel dibattito sulla vaccinazione del personale sanitario il movimento Avantinsieme, che si augura che "questa grave notizia sia figlia di disguidi o di impedimenti e non di una convinzione “No Vax”, altrimenti risulterebbe gravissimo avere operatori sanitari sul nostro territorio che mettono a rischio la vita dei loro assistiti e di loro stessi in nome di una “superstizione mediatica”. Studi scientifici e incontestabili - proseguono da Avantinsieme - affermano che se non ci fossero stati i vaccini in Italia avremmo avuto 20/30.000 morti in più di quanti non ne abbiamo contati in questo terribile periodo pandemico. Prima delle appartenenze e dei calcoli politici, riteniamo che nei confronti del virus che ha ucciso e minaccia di uccidere milioni di persone nel mondo valga quella regola che ha visto i padri fondatori della Repubblica Italiana superare gli steccati ideologici per combattere un nemico della civiltà, della libertà e della salute: ieri il nazifascismo, oggi un terribile virus.

Pertanto, facciamo nostre le parole del sottosegretario alla Sanità Andrea Costa: ”…chi oggi decide di non vaccinarsi, compie un atto irresponsabile, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Quando poi a non vaccinarsi sono gli operatori sanitari, la cosa è ancora più grave, perché sono coloro che hanno visto morire i nostri concittadini negli ospedali. Gli operatori sanitari dovrebbero essere i testimonial del vaccino, invece abbiamo dovuto fare una legge per obbligarli a farlo, siamo davvero un Paese strano”. La salvaguardia della vita non è uno slogan fanatico, è un indirizzo costante e continuo che deve vedere tutti, e in particolar modo gli operatori sanitari, fare scelte responsabili: di altruismo e al contempo di un “sano” egoismo

mirante a salvare la propria vita, una vita utile alla comunità, alla famiglia e alla salute di tutti. Sarebbe auspicabile una ferma presa di posizione a favore del vaccino, come strumento contro la morte e la disperazione, contro le chiusure e la recessione economica, da parte degli Ordini, delle associazioni di categoria e di tutti gli operatori sanitari, siano essi infermieri o medici e sarebbe altresì auspicabile una ferma e decisa presa di posizione da parte della Asl.

Ci auguriamo davvero e col cuore di leggere nei prossimi giorni che la vaccinazione sta proseguendo a ritmo serrato, e che coloro che hanno la responsabilità della salute di tutti non si sottraggano a questo impegno".