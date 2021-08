Avantinsieme: "Accordo per l'idrogeno green tra Fincantieri ed Enel è grande opportunità"

La Spezia - "Noi di “Avantinsieme” riteniamo che l'accordo tra Fincantieri ed Enel Green power per la produzione di idrogeno verde sia una buona notizia per il nostro Paese e potrebbe costituire anche una chance fondamentale per La Spezia e la sua provincia dove Fincantieri ed Enel hanno da decenni insediamenti strategici". Lo affermano in una nota i membri di Avantinsieme, il movimento rappresentato in Consiglio comunale da Lorenzo Forcieri.



"L'idrogeno verde è quello prodotto mediante elettrolisi dell'acqua usando energia a sua volta prodotta con fonti rinnovabili o naturali, senza emissioni di CO2 nell'aria.

Si tratta di una tecnologia avanzata che richiede insediamenti in cui operino tecnologi e scienziati altamente specializzati. Una produzione green che lavorerebbe in sinergia con il tessuto industriale di alto livello presente nel nostro territorio dando vita ad un “incubatore di ricerca” che davvero potrebbe contribuire a cambiare il volto economico e sociale della nostra città. La creazione di un centro del genere alla Spezia - proseguono da Avantinsieme - assumerebbe anche la simbolica funzione di compensazione, se messa in relazione ai danni all'ambiente e alla salute provocati da sessanta anni di attività della Centrale a carbone. Sarebbe questa una scelta che guarda al futuro inserendosi in quella tradizione tecnologica che ha caratterizzato la storia della nostra città, aprendo interessantissimi sviluppi futuri in termini economici ed occupazionali. Tutto ciò ad una condizione: che si abbandoni definitivamente ed ufficialmente l’idea di realizzare nella stessa area una centrale a turbogas! Accettare infatti il turbogas comporterebbe poca occupazione e di basso livello coniugata con tecnologie obsolete, sarebbe nettamente in antitesi con le scelte innovative su descritte e significherebbe scegliere in continuità con quel passato che ha spesso riservato alla Spezia un trattamento da terzo mondo!

Secondo noi per quest'ultima opzione il sito della Spezia dovrà essere considerato completamente indisponibile, in coerenza con gli strumenti pianificatori approvati all’unanimità da tutti i consigli comunali interessati, a partire da quello della Spezia.

Riteniamo sia giunto il momento in cui l’amministrazione comunale spezzina non si limiti ad attendere gli eventi, ma si faccia parte attiva in questo processo.

Analogamente devono fare uomini di governo, parlamentari, consiglieri regionali del nostro territorio!

Per fare in modo che la politica ritorni credibile, ci vuole coraggio e capacità di guardare lontano. Da troppo tempo qui si naviga a vista, anzi, ascoltando il nautofono in un mare nebbioso", conclude il movimento coordinato a livello provinciale da Riccardo Delucchi.