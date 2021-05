Autostrade, Tosi (M5S): "Stagione estiva a rischio, si attivino anche sindaci spezzini"

La Spezia - “La stagione estiva e balneare è seriamente a rischio: impensabile che i turisti vogliano sacrificare il loro tempo libero in coda sulle nostre autostrade. E non solo su quelle, stando alle ultime notizie sul cantiere di Sori! Invito i sindaci del Golfo Paradiso e del Tigullio, così come quelli della provincia di La Spezia, di fare fronte comune seguendo l'esempio dei 67 primi cittadini della provincia di Savona e del Ponente ligure”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.



“I problemi dei cantieri autostradali interessano e interesseranno tutta la Liguria: vanno affrontati insieme, indipendentemente dalle proprie appartenenze politiche. La notizia dei giorni scorsi in merito ai lavori sul viadotto di Sori sull'Aurelia è un ulteriore problema, visto che si protrarranno per 90 giorni e dunque per tutta la stagione estiva. Nella malaugurata ipotesi che si presenti un problema sull'A12, nel tratto autostradale tra Nervi e Recco, l’Aurelia, già congestionata per il senso unico alternato sorese, si trasformerà in un inferno. La situazione sarà insostenibile”.



“Propongo a tutte le amministrazioni del comprensorio del Levante e dello spezzino di fare fronte comune seguendo l'esempio del Ponente, sensibilizzando le parti in causa: Ministero, Prefettura, Regione, parlamentari e consiglieri. Siamo tanti: serve una soluzione condivisa per tutelare i nostri concittadini, il turismo, vitale per la ripartenza, e salvaguardi la viabilità, fondamentale per i lavoratori”, conclude Tosi.