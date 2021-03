Autostrade, Manucci (FdI): "Situazione ormai insostenibile, accelerare su risoluzione criticità"

La Spezia - Nella seduta del 23 marzo è stato approvato all'unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale spezzino Sauro Manucci (Fdi) e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta “ad attivarsi nelle sedi competenti al fine di richiedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento del pedaggio a tutela degli utenti, tempi certi per il termine dei lavori in corso e azioni utili a velocizzare la riapertura delle uscite autostradali chiuse”.



“La situazione della rete autostradale è grave - afferma in una nota il consigliere Manucci - ed è evidente non sia in linea con l’articolo 2 del codice della strada, ove si esplicano le caratteristiche minime per ogni tipologia di percorso automobilistico. Sono soddisfatto che il consiglio tutto, abbiamo deciso di porre un ulteriore focus su questo tema ormai insostenibile. La sinistrosità delle nostre autostrade è nota, a causa del territorio impervio, e viene ulteriormente peggiorata dal protrarsi di cantieri aperti, ristringimenti di carreggiata, mancanza della corsia di sorpasso e della corsia di emergenza che obbliga i mezzi di soccorso a subire code e disagi anche in caso di necessità e urgenza. Mi auguro che tal atto dia un’accelerazione per la risoluzione delle criticità prima della ripresa generale della circolazione".