Atc, i Commercialisti contro Peracchini: "Chiede i curricula e poi nomina persone senza competenze"

La Spezia - "Posso capire tutto ma è stato dato un esempio assolutamente ridicolo. Non è possibile chiedere i curricula e poi nominare ottime persone, non dubito, ma prive di competenze. Pazienza, un'altra occasione persa". Alberto Funaro, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Spezia, interviene così sui social network a in seguito alla nomina di Alessandra Barucchi nel consiglio di amministrazione della società partecipata che gestisce il trasporto pubblico in provincia (leggi qui).



Funaro lo fa commendo il post di Paolo Brescia, altro commercialista spezzino, evidentemente indispettito per il trattamento ricevuto. "Prendo atto della nomina da parte del sindaco Peracchini della pittrice Barucchi all'interno del Cda di Atc. Atto del tutto legittimo, è nei suoi poteri. Non conosco la dottoressa Barucchi ma sono sicuro che è un'ottima artista. Ma può evitare il sindaco di prenderci per il c... e inviare all'Ordine dei dottori commercialisti il bando per partecipare alla nomina con la specifica di allegare i curricula? Perché ci fa perdere del tempo signor sindaco?", domanda Brescia.



In calce allo stesso post anche le parole di Alberto Turini, che oltre a essere un iscritto dello stesso Ordine, è anche coordinatore comunale di La Spezia popolare: "Si raccomanda ai colleghi di inserire nei curricula sport praticato, corsi teatrali, cinema, danza, canto, pittura, cucina... Nel prossimo bando il sindaco selezionerà colleghi con particolari attitudini culinarie", conclude ironicamente Turini.