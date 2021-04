Atc, Rosson: “Approvato l’affidamento in house, finalmente diamo garanzie ai lavoratori”

La Spezia - “Come avevamo promesso, oggi in consiglio provinciale abbiamo approvato l'affidamento in house providing ad ATC Spa ai sensi dell’articolo 5 par. 2 Reg. (CE) N. 1370/2007. Finalmente abbiamo raggiunto un risultato atteso da molto tempo che ci permette di dare sicurezze ai lavoratori”.



Lo afferma il consigliere provinciale con delega al Tpl Alessandro Rosson, che aggiunge: “Durante gli incontri con i sindacati, nonostante lo scetticismo di alcune sigle, avevamo promesso che la vicenda si sarebbe chiusa in tempi brevissimi: oggi passiamo dalle parole ai fatti e portiamo a casa l’affidamento in house addirittura prima di quanto previsto. Il mio impegno per arrivare a questo importante risultato, in qualità di consigliere provinciale con delega al Tpl, è sempre stato massimo. Ringrazio di cuore tutti i colleghi consiglieri, gli uffici provinciali e in particolare la dott.ssa Benacci per l’enorme lavoro svolto per raggiungere questo risultato".



“Alcune sigle sindacali come Cobas e Cgil – conclude il capogruppo della Lega – avevano polemizzato sulle garanzie che avevamo dato sulla tempistica dell’approvazione. Sono contento che oggi siano stati smentiti dai fatti e che con questo provvedimento vengano finalmente date garanzie sul futuro ai lavoratori di Atc”.