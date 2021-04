Atc, Gagliardi: "Fatto un importante lavoro di ristrutturazione, il capitale sociale resta pubblico"

La Spezia - "Con l’approvazione da parte della V Commissione del nuovo statuto di ATC Esercizio Spa società in house providing arriviamo a un punto di svolta per quanto riguarda la riorganizzazione della società di trasporto pubblico locale. Siamo infatti agli ultimi passaggi di un percorso avviato quattro anni fa, che si colloca all’interno di un più ampio lavoro fatto sulle società partecipate del Comune e che porterà al completamento dell'affidamento in house ad ATC Esercizio SpA del trasporto pubblico locale nella provincia della Spezia per i prossimi 10 anni. Manca solo l’approvazione da parte del consiglio comunale, che si svolgerà il prossimo 29 aprile", dichiara in una nota l'assessore con delega alle società partecipate Manuela Gagliardi.

"Siamo partiti con la fusione tra ATC Mobilità e Parcheggi e ATC e la successiva fuoriuscita della Provincia della Spezia da ATC Esercizio (società di gestione) e la permanenza solo in ATC Mobilità e Parcheggi, rendendo in questo modo libera ogni possibile scelta riguardo l'affidamento del servizio - prosegue l'assessore, ripercorrendo le tappe della ristrutturazione della società - Nel 2020 sono stati approvati i patti parasociali tra Comune e Provincia della Spezia per esercizio di controllo congiunto. Quest’anno è stata approvata la delibera provinciale numero 10, per l'affidamento in house ad ATC Esercizio SpA per 10 anni del trasporto pubblico locale su base provinciale e, di recente, lo schema di statuto della società che andrà approvato dai singoli comuni".

"Tengo a sottolineare - conclude l'assessore Gagliardi - che, in seguito a questa operazione, il capitale sociale di ATC Esercizio SpA sarà interamente pubblico e saranno inefficaci trasferimenti di azioni a soggetti privati e che il cambio di assetto non comporterà un minore servizio nei confronti dei cittadini. L'auspicio è che avremo un servizio migliore e ancora più efficiente per l'utenza".