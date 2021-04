ArticoloUno, iniziativa online con il leader nazionale Arturo Scotto

La Spezia - Il coordinamento provinciale di ArticoloUno sta organizzando un evento online per un confronto con le organizzazioni sindacali/l' associazionismo del volontariato e con i comitati cittadini attivi su temi del territorio. Sarà l'occasione per affrontare temi prioritari quali: "governare con la partecipazione"; la riqualificazione dei quartieri; le condizioni ambientali e sanitarie; rilanciare un' innovativa ossatura industriale della città; gli spazi culturali e sociali contro la loro privatizzazione. L'evento si svolgerà on line sabato 10 aprile alle 16 con la partecipazione di Arturo Scotto, coordinatore nazionale di ArticoloUno.