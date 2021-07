Articolo uno: "Green new deal e centrale Enel, bisogna muoversi!"

La Spezia - Il Governo vuole cambiare il Green deal proposto dalla Commissione europea, ideato per ridurre in Europa le emissioni del 55% di CO2 entro il 2030 e azzerarle entro il 2050.

Lo dicono gli organi di informazione legati alla produzione automobilistica.

Il meccanismo dell'Ets (Emission trading scheme) prevede che si paghino circa 50 dollari per ogni tonnellata di CO2 emessa. Un provvedimento pensato dalla Commissione europea per incentivare il rapido passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, ma che penalizzerà chi, come l'Italia, progetta di usare il gas naturale (che è fossile) come misura tampone per uscire dal carbone.

Una situazione migliore di quando, inizio anni 10 del 2000, si concordò che il carbone dovesse rimanere sino al 2030, per esempio, alla Spezia

Ma sbagliata è la scelta del metano(combustibile fossile) invece che le rinnovabili.

La proposta dell'Enel in questo quadro è quello di sostituire alla Spezia il carbone con una nuova centrale a gas naturale. La scelta di usare il metano al posto del carbone è stata fatta dal governo Gentiloni con ministro dell'industria Carlo Calenda.

La centrale a gas alla Spezia è sbagliata due volte: perché si costruisce una nuova centrale nel perimetro urbano, in un territorio che per 60 anni ha avuto un centrale elettrica e per i motivi generali per cui la commissione europea disincentiva l'uso del gas naturale.

Per tali motivi apprezziamo che la 3 e la 4 commissione del consiglio regionale abbiano votato un documento che impegna il presidente della Giunta regionale a dire no all'intesa con il governo per la centrale a gas.

Riteniamo utile per marcare ancora di più l'impegnativa che sia votata tale risoluzione anche dal Consiglio regionale. Se sono tutti d' accordo tranne che tre astenuti si approva in quattro e quattr'otto.

Bisogna inoltre che la Giunta regionale presenti progetti alternativi sulla transizione ecologica da utilizzare con i finanziamenti del Pnrr.

La variante urbanistica che non prevede centrali elettriche a Vallegrande è stata adottata dal Consiglio Comunale della Spezia ma per approvarla ci vuole il voto positivo della Regione. Questo atto va fatto urgentemente.



Il coordinamento provinciale di Articolo Uno - La Spezia.