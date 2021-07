Articolo Uno propone un confronto a sinistra e sulla sinistra

La Spezia - Articolo Uno La Spezia , con il coordinamento ligure di Articolo Uno, organizza per il 12 luglio alle ore 21 , on line su zoom, un dibattito sulla sinistra. Intervengono Arturo Scotto, vice di Roberto Speranza in ArticoloUno e Goffredo Bettini, romano ma personalità di caratura nazionale del Partito democratico. Sono due politici di sinistra che hanno lavorato e lavorano per una alleanza tra PD, M5s e Leu. Siamo in una fase politica delicata che si caratterizza per il pesante confronto interno al M5s. Anche in vista delle elezioni amministrative è augurabile che il M5s , confermando le sue volontà come forza di cambiamento, si collochi nel " campo progressista" contro una destra estremista alla Orban. IL PD di Enrico Letta propone nei prossimi mesi delle Agorà aperte alla società e auspichiamo ad altre forze politiche di sinistra organizzate. Sarà solo una nuova verniciatura del PD? Noi ci auguriamo di no.

Serve una ristrutturazione della sinistra che rompa con il moderatismo e che sia di profonda rottura con il renzismo e con una sinistra subalterna che non ha una visione critica del capitalismo. Un rilancio della sinistra è indispensabile anche a livello locale per parlare anche al disagio delle periferie sociali e territoriali in cui hanno pescato il populismo e il qualunquismo per colpa della brutta politica.

Di questo discuteremmo con Arturo Scotto e Goffredo Bettini, via Zoom.

Chi è interessato a partecipare per ricevere il link dell’evento scriva a

l.gazzano94@gmail.com.



Il Coordinamento provinciale di ArticoloUno.