Articolo Uno: "Iss sottovaluta i problemi di una Centrale, Regione trasmetta il no dal territorio"

La Spezia - "Abbiamo letto con preoccupazione il parere dell'Istituto superiore di sanità in merito all'utilizzo del turbogas della centrale Enel: un parere che non tiene conto dell'opposizione dei cittadini, degli enti locale e, da ultimo, anche della Regione che deve formalizzare il no, anche con un voto del consiglio regionale". Così il coordinamento provinciale di Articolo Uno della Spezia, che aggiunge: "Deve farlo come è stato già votato, con solo tre astensioni, nelle commissioni consiliari, sia dalla maggioranza che dalle opposizioni. Deve farlo il consiglio regionale anche per non dare nessun alibi a Toti di possibili ritorni indietro rispetto ai pronunciamenti negativi già dati. Infatti senza il sì della Regione, nessuna centrale potrà esserci per il futuro l’Enel, se vorrà rimanere nell'area dovrà fare proposte alternative per l'energia pulita.

Detto ciò il parere dell'Istituto superiore di sanità sottovaluta i problemi sanitari, i tumori connessi alla presenza della centrale per l'uso del carbone per 60 anni. E sottovaluta il problema del sito, unico a ridosso di una città capoluogo, in una conca che trattiene gli effetti inquinanti che anche una Centrale a gas determina. Confidiamo, come richiesto dai gruppi di opposizione, che la Regione trasmetta rapidamente il suo no formalizzato al Ministero così da non perdere tempo rispetto alla necessità di preparare soluzioni alternative, anche con l'utilizzo dei fondi del Pnrr, per creare lavoro pulito in quell'area strategica per il futuro della città".