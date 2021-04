Articolo Uno: "Anziani in coda a centro vaccinale chiuso. E' questo il modello Liguria?"

La Spezia - "Leggere i comunicati di Toti che sulla sua pagina dice che anche a Pasqua e a Pasquetta continuano le vaccinazioni con la solita efficienza, farebbe ben sperare. Peccato poi venire a sapere che domenica nel punto vaccinale della biblioteca Beghi, diversi anziani al mattino e di nuovo nel pomeriggio sono rimasti in coda, in attesa con il centro vaccinale chiuso sperando che aprisse per poter fare il vaccino per cui erano stati convocati. Pare che sia accaduto per la passerella fatta da Toti per cui diverse persone già convocate hanno avuto notizia del rinvio mentre altre non sono state neanche rintracciate ed avvisate e si sono recate sul posto ma sono rimaste così in piedi in inutile attesa". Così il coordinamento provinciale di articolo uno La Spezia che aggiunge: "Forse, non per caso, come Liguria oscilliamo tra il penultimo e il terzultimo posto nella classifica delle regioni in materia di vaccini. È apprezzabile lo sforzo del personale ed anche dei molti volontari che si stanno prodigando per risalire questa china ma sentire Totiad ogni piè sospinto, parlare di efficienza e di modello ligure ci preoccupa molto visto che chi ne parla pensa di proporlo a livello nazionale".



"Episodi come questo - continua la nota . dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, che il modello sanitario e politico ligure, copiato da quello Lombardo, sarebbe da cancellare. Ciò per i danni che fa, specialmente ma non solo in sanità, per la costante strategia di privatizzazione, come dimostra anche il progetto per l’ospedale nuovo che a Spezia si vuole in parte affidare ai privati, gli unici che ne avrebbero reali e lauti guadagni. Forse far funzionare male la sanità pubblica, far mancare risorse e personale serve a questo, come affidare i vaccini ai privati, facendo vedere che così si velocizza, serve a questo, a denigrare il pubblico consentendo insieme guadagni ai privati sulla pelle dei cittadini. Come diceva uno che se intendeva di giochi di potere e di manovre occulte 'a pensar male si fa peccato .. ma spesso ci azzecca'. Purtroppo come Articolo Uno temiamo sia così e per questo ci batteremo per far funzionare i servizi pubblici per impedire che gli affari prevalgano sulla salute, perché senza salute sarà difficile poter tornare alla normalità e tornare a vivere come si dovrebbe".