Aree giochi, Ruggia: “I bambini di tutte le frazioni di Vezzano hanno il diritto di divertirsi in sicurezza”

La Spezia - “L’amministrazione comunale di Vezzano sarebbe pronta a investire 41 mila euro per riqualificare i giochi per bambini a Piano di Valeriano, Patri, Fornola e Corea. E i bambini di Lagoscuro invece non hanno diritto di giocare e divertirsi in sicurezza? Il Comune si è dimenticato di loro?”.



Lo chiede il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia, che aggiunge: “L’area verde di Lagoscuro, come ho ormai documentato più volte, si trova in condizioni imbarazzanti, abbandonata e con l’erba alta: nessun bambino verrebbe a giocare qui, nell’unica area verde della frazione. Nell’area verde di Valeriano invece la vegetazione è stata tagliata, ma tutti i rami non sono stati rimossi: si tratta di una vera e propria discarica in cui nessun genitore porterebbe a giocare i suoi figli. Mi chiedo anche se sia stato eseguito un collaudo per controllare che i giochi rispettino le misure di sicurezza”.



“A Vezzano infine si parla di “potenziare le strutture” già esistenti, che però si riducono a un’altalena e a uno scivolo dove nessun bambino viene mai a giocare – conclude Ruggia – In più la staccionata a mio avviso non è a misura di sicurezza per i bambini e sarebbe necessario posizionare una rete per evitare eventuali cadute nell’area sottostante. Insomma altro che potenziamento, l’area verde andrebbe creata perché oggi di fatto non esiste. Chiediamo quindi all’amministrazione di non lasciare indietro nessun bambino, in nessuna frazione, perché tutti hanno lo stesso diritto di divertirsi in sicurezza”.