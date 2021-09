Amministrative in Val di Vara, tra civismo ed ex alleati che si scontrano

La Spezia - Ultimi giorni utili per la composizione delle liste dei candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e l'elezione dei sindaci di quattro Comuni della Val di Vara. Il 3 e il 4 ottobre saranno infatti chiamati alle urne i cittadini di Brugnato, Borghetto Vara, Beverino e Zignago, oltre a quelli di Ameglia e Santo Stefano in Val di Magra e di Riomaggiore, alle Cinque Terre.



A Brugnato il sindaco di centrodestra uscente Corrado Fabiani cercherà la conferma con la lista "Insieme per Brugnato" e per la prima volta dopo oltre 20 anni lo farà senza Claudio Galante, quattro volte primo cittadino intervallate da due mandati di Fabiani. Galante questa volta correrà contro con una lista civica che mira a coinvolgere anche frange del centrosinistra, tanto che le cronache riportano di un contatto di stampo elettorale tra Galante e la capogruppo della minoranza Cristina Bronzina. Un incontro che ha portato qualcuno a gridare all'inciucio tra Pd e Cambiamo, ma tanto gli arancioni quanto Via Lunigiana tengono a precisare che non c'è nessun accordo elettorale tra i partiti e che eventuali movimenti tra i candidati stanno avvenendo in campo civico e amministrativo, non politico. Il solito discorso per cui alle Comunali si vota la persona, più che il partito, e che ciò che conta nell'amministrazione ha poco a che fare con i temi politici.



A Borghetto Vara il quadro è piuttosto chiaro e in questo caso avvicinando la lista del sindaco uscente Claudio Delvigo al movimento di Giovanni Toti non si teme smentita. Dall'altra parte della barricata, invece, si presenterà una lista civica composta da elementi dell'opposizione di centrosinistra e completata dall'innesto di appartenenti anche ad altre aree. Il candidato sindaco sarà un giovane, ma sul suo nome c'è il massimo riserbo.



Sono tre le liste previste a Beverino, dove si assisterà a un'altra spaccatura nell'ambito del centrodestra, mentre tutto il mondo del centrosinistra sembra aver messo da parte le frizioni e sosterrà un candidato sindaco donna dall'identità ancora celata.

Buona parte della giunta uscente e l'area popolare sosterranno Giampaolo Pascotto, che se la dovrà vedere con l'ex alleato Marco Cosini, che ha già ricoperto il ruolo di sindaco a partire dal 2015, con l'elezione di Andrea Costa in Regione.



A Zignago, infine, il primo cittadino uscente, Simone Sivori, correrà con una lista civica e con ogni probabilità sarà contrapposto a un'altra lista civica, della quale non sono ancora emersi dettagli.