Amministrative Santo Stefano, Sisti appoggiata dal Movimento Cinque Stelle

La Spezia - "Alle imminenti elezioni comunali di Santo Stefano di Magra, il Movimento 5 Stelle candida gli attivisti pentastellati Serena Stefani e Paolo Mosconi in appoggio alla lista del sindaco uscente Paola Sisti. È questo il terreno giusto per portare avanti le istanze che, come M5S, non abbiamo mai abbandonato e anzi continuiamo a portare avanti in tutte le sedi: tutela dell'ambiente, della salute e dalla qualità della vita vanno di pari passo con il contrasto al biodigestore anaerobico che la popolazione assolutamente non vuole, con la difesa del territorio e del suolo pubblico, con la lotta alle discariche abusive e ai rifiuti tossici, così come con il contrasto al traffico pesante". Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Liguria Paolo Ugolini con i candidati del territorio, Stefani e Mosconi. Serena Stefani, classe 1983, risiede a Santo Stefano di Magra, è un’insegnante e si è diplomata all'Accademia di Belle Arti di Carrara (MS). Paolo Mosconi, classe 1956 e residente ad Aulla, è un esperto di ingegneria naturalistica e istruttore forestale.