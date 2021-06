Amianto, Melley: “Basta rinvii per la bonifica dei capannoni militari a Marola”

La Spezia - “Passano i mesi e gli anni, ma nulla si muove sul fronte dei rapporti di difficile convivenza tra la base navale ed i quartieri confinanti, come Marola e Cadimare.” Così Guido Melley, consigliere comunale di LeAli a Spezia/Lista Sansa.

“A dicembre scorso abbiamo acceso nuovamente i riflettori sulla vicenda del Campo in Ferro, ma tutto rimane così com’è e la stessa situazione dei capannoni con il tetto in amianto dentro l’arsenale e di fronte a Marola non è migliorata. Il crono programma dei lavori tarda ad essere attuato come hanno giustamente denunciato anche ieri - in una commissione consiliare che ho richiesto - i Murati vivi e la Società di mutuo soccorso del borgo.

Peccato che anche ieri i vertici del Comando Marina Nord della Spezia non si siano presentati al confronto con il consiglio comunale e le associazioni maroline, ma è giusto continuare a fare pressione a tutti i livelli per accelerare la bonifica dei capannoni a tutela della salute degli abitanti del borgo e degli stessi lavoratori impiegati dentro la base navale.

Il nostro impegno continua e ci aspettiamo che il sindaco e la giunta prendano maggiormente a cuore la questione in vista della fine del mandato.”