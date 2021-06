Altro guasto alla rete idrica, Baldino (Forza Italia) presenta un'interpellanza

La Spezia - "Nella serata di venerdì per la seconda volta in due giorni è avvenuta una rottura significativa a una condutture idrica della città con conseguenti disagi sia alla circolazione veicolare che alla erogazione dell'acqua sospesa in molte zone della città". E' quanto scrive il consigliere comunale di Forza Italia Baldino Caratozzolo che annunciando un'interpellenza in proposito sottolinea: "Desidero intanto formulare un doveroso e sincero ringraziamento ovviamente per tutti i tecnici e gli addetti di ACAM che sono intervenuti per ripristinare il servizio. Tuttavia credo sia altrettanto doveroso porre alla politica locale e quindi agli amministratori qualche domanda volta a chiarire meglio come sia stato possibile incappare in due guasti di queste proporzioni a soli due giorni di distanza l'uno dall'altro. Rete colabrodo o cosa?".



Il consigliere chiede di conoscere "i motivi di queste ripetute rotture e se esiste un nesso tra le stesse magari riconducibile a qualche errata manovra nella gestione dei guasti stessi…(chiamasi guasti indotti). A che punto siamo riguardo all’ammodernamento della nostra rete, anche rispetto ai ben noti problemi di “dispersione idrica” comprovata dalla notevole differenza esistente tra il prodotto pompato e quello realmente fatturato all’utenza: insomma i soldi di IREN stanno arrivando anche per gli impianti di ACAM Acque o solo per le tante manifestazioni e eventi di cultura e spettacolo ove vediamo il suo logo? Infine il motivo per cui in questa situazione di emergenza non si è immediatamente istituito un servizio di centralino efficiente volto a dare le dovute informazioni agli spezzini interessati dalla sospensione del servizio sui tempi previsti dell’intervento e le modalità per il riutilizzo del servizio".