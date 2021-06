Altra notte magica per l'ex aquilotto Pessina

La Spezia - “Non ho ancora realizzato di aver fatto un gol al Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro per tuttala carriera, è stato fantastico, ma l'importante è aver passato il turno con un'altra bella vittoria”. Così l'ex aquilotto Matteo Pessina al termine di Italia-Austria, ottavo di finale dell'europeo deciso per gli azzurri dalle reti dei subentrati Chiesa e Pessina ai tempi supplementari. Pessina, 38 partite e due gol in maglia bianca nella stagione di Serie B 2017-2018, con la prodezza di ieri sera si è confermato uno dei giocatori più in forma della squadra di Mancini che venerdì prossimo affronterà la vincente di Belgio-Portogallo in programma questa sera.